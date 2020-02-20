مواعيد مباريات الخميس 20-2-2020 والقنوات الناقلة.. الكل في انتظار السوبر المصري

الكل ينتظر أن تدق الساعة السابعة مساء، ليشاهد أهم مباراة في اليوم. بالتأكيد هي مواجهة السوبر المصري التي تستحوذ على اهتمام كل جماهير الكرة المصرية.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في مباراة السوبر المصري التي تقام في أبو ظبي عاصمة الإمارات.

تعرف على مواعيد كل مباريات الخميس والقنوات الناقلة

ورغم أن مباريات اليوم الخميس كثيرة للغاية، إلا أن السوبر ينال اهتمام كل الجماهير.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية، وأون سبورت وتايم سبورتس.

ويعلق على المباراة عبر قنوات "أون سبورت" مدحت شلبي بجانب كل من بلال علام ومحمد الكواليني وأيمن الكاشف.

أما عبر قناة "أبو ظبي" الرياضية فهناك ثلاثة معلقين وهم علي سعيد الكعبي وفارس عوض وعصام عبده.

كما تُلعب اليوم الخميس مباريات ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

ومن أهم المباريات أولمبياكوس اليوناني الذي يلعب ضد أرسنال الإنجليزي في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويلعب أيضا كلوب بروج البلجيكي ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة السابعة و50 دقيقة. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وإليكم جميع مباريات يوم الخميس.

تعرف على مواعيد كل مباريات الخميس والقنوات الناقلة

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