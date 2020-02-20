السوبر المصري - الدرندلي: لا أعرف موقف رمضان من المشاركة في المباراة

نفى خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في الإمارات معرفته بموقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر المصري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك مساء اليوم الخميس، في لقاء السوبر المصري ضد الزمالك في أبو ظبي.

وقال الدرندلي لقناة أون سبورت: "لا أعرف هل سيشارك رمضان صبحي في المباراة أم لا".

وأضاف "رمضان شارك في التدريب الأخير للفريق بشكل كامل، لكن لا أعرف مدى جاهزيته".

وأتم تصريحاته "ريني فايلر مدرب الفريق هو من يعلم موقف رمضان من المشاركة، وهو أكد بالفعل أنه لن يشارك في المباراة".

وكان فايلر أعلن في المؤتمر الصحفي أن رمضان صبحي لن يشارك في المباراة لعدم جاهزيته.

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