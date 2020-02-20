أتالانتا يعيد هيبة سان سيرو.. ويسحق فالنسيا برباعية بدوري الأبطال

حسم أتالانتا مواجهة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وبات أقرب للتأهل لربع النهائي في أول مشاركة له بعد الفوز على فالنسيا .

لا يشارك ميلان أو إنتر في دوري أبطال أوروبا الآن، الأول يعاني والثاني خرج من دور المجموعات، لكن ملعب سان سيرو لا زال يعرف موسيقى الأبطال الشهيرة.

أتالانتا يشارك لأول مرة في تاريخه بدوري أبطال أوروبا ويلعب على ملعب سان سيرو نظرا للإصلاحات على ملعبه لأنه الأقرب للنادي ويناسب معايير الاتحاد الأوروبي.

ومثلما كان سان سيرو شاهدا على الأبطال فهو شاهد على كتابة تاريخ نيراتزوري بيرجامو الذي حقق أكبر نتيجة له في دوري أبطال أوروبا بالفوز على فالنسيا الإسباني برباعية مقابل هدف.

كتيبة جان بيرو جاسبريني حولت ما تطبقه في إيطاليا إلى أوروبا وأنهى خجله بفوز كبير، بعدما سحق ضيوفه في إيطاليا بسباعية وخماسية في وقت سابق.

هانس هاتيبور سجل هدفين وجوسيب إيليتشيتش وريمو فرويلر سجلوا لأتالانتا في المقابل سجل الروسي دينيس تشيرشيف هدف الخفافيش الوحيد.

لقاء الإياب على ملعب مستايا في العاشر من مارس المقبل لحسم التأهل، إذ يكفي الطليان التعادل أو الهزيمة بفارق هدفان، في حين يسعى فالنسيا للفوز بفارق 3 أهداف.

video:1

وصف المباراة

في الدقيقة الرابعة سدد القائد الأرجنتيني أليخاندرو جوميز كرة قوية من ركلة ثابتة مرت أعلى من قائم فالنسيا.

ضغط أصحاب الأرض تواصل بانفراد من الكرواتي ماريو باسيليتيش تصدى له الحارس ببراعة منع هدف التقدم في الدقيقة السابعة.

بعد مرور ربع ساعة تواصل ضغط ممثل بيرجامو وعرضية من جوميز مرت من الجميع لتصل إلى هانس هاتيبور الذي أودع الكرة في الشباك بسهولة معلنا عن تقدم أصحاب الأرض.

الدقائق التالية شهدت هدوءا بين طرفي المباراة، وكاد جونكلو جيديش أن يسجل أو يصنع هدفا لكن تسديدته من داخل يمين منطقة الجزاء مرت دون متابعة في الدقيقة 36.

ومع التقاط المباراة لأنفاسها الأخيرة، سجل السلوفيني جوسيب إيليتشيتش هدفا صاروخيا هز شباك الخفافيش في الدقيقة 44 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء انتهت معه أحداث الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني مرت عرضية جوميز من جميع لاعبي أتالانتا بعدما ارتطمت بقدم مدافع الفريق الإسباني في الدقيقة 50.

الضغط الإيطالي تواصل وسجل ريمو فرويلر هدف أتالانتا الثالث بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى معلنة عن الهدف الثالث في الدقيقة 57.































هدف رفع رصيد اللاعبين المسجلين للأتالانتا إلى 9 مسجلين في الموسم الجاري أوروبيا بالتساوي مع بايرن ميونيخ وتوتنام.

وبعد 6 دقائق مباشرة سجل هاتيبور الهدف الرابع بعد انفراد من الجهة اليمنى من بعد منتصف الملعبحتى وصل لمنطقة الجزاء وسدد كرة قوية في شباك الخفافيش.

رد فالنسيا جاء سريعا بهدف حفظ ماء الوجه والأمل في الإياب بتسديدة أرضية زاحفة من الروسي دينيس تشيرشيف من على حدود منطقة الجزاء بعد دقيقة واحدة من نزوله كبديل.

محاولات فالنسيا تواصلت لتسجيل هدف ثان، في المقابل سعى أتالانتا لاستغلال مساحات الضيوف في الخط الخلفي لزيادة الفارق إلى أربعة أهداف، لكن صافرة النهاية كانت الأقرب معلنة عن أكبر فوز لأتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

طالع أيضا

فيلم في الجول – الزمهلاوية.. قصة عمرها 97 سنة

تعرف على أول مبارة تشهد تطبيق الـVAR في مصر

ميتشو: هذا ما كنت سأفعله لو أواجه الأهلي

راشفورد قد يغيب عن يورو 2020

شاهد.. المقاولون يُدمر المصري 4-0