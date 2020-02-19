المدرب الأصغر يفسد احتفال الاستثنائي.. لايبزيج يضع قدما في ربع نهائي الأبطال بفوز في توتنام

خسر توتنام على أرضه أمام ريد بول لايزبج بهدف في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فاز لايبزيج على توتنام بهدف مقابل لا شيء على ملعب "توتنام" في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

سجل تيمو فيرنر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ58 من ركلة جزاء.

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الأصغر يهزم الاستثنائي في ليلته الخاصة

المباراة كانت هي الـ150 في مسيرة جوزيه مورينيو بدوري أبطال أوروبا مع مختلف الفرق التي تولى تدريبها.

الاستثنائي البرتغالي الذي كام قد ظفر بلقبين بالفعل لدوري أبطال أوروبا رفقة بورتو وإنتر ميلان حين كان لايبزج يحتفل بالذكرى الأولى لتأسيسه عام 2010. الآن يقترب من عدم بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم السادس على التوالي.

توتنام الذي يقوده مورينيو خسر أمام لايبزيج بقيادة جوليان ناجلسمان. المدرب الألماني صاحب الـ32 عاما وأصغر مدرب في تاريخ دوري أبطال أرووبا.

التشكيل

بدأ جوزيه مورينيو اللقاء بلوكاس مورا كمهاجم صريح في ظل غياب الثنائي هاري كين وهيونج مين سون للإصابة.

في المقابل بدأ تيمو فيرنر بجانب كريستوفر نكونو في هجوم ريد بول لايبزيج بأمر جوليان ناجلسمان.

📋مورينيو يعلن تشكيلته لمواجهة لايبزج.. لوكاس مورا يقود الهجوم #ليلة_الأبطال pic.twitter.com/JJVZFQNhNj — FilGoal (@FilGoal) February 19, 2020

وصف المباراة

توتنام كان البادئ بالخطورة. تمريرة رائعة من ديلي ألي في الدقيقة السابعة، إلى ستيفن بيرجويجن الذي راوغ مدافع لايبزج وسدد كرة رائعة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء أنقذها حارس لايبزج ببراعة.

ضغط ألماني

لايبزيج رد بتصويبة قوية جدا من باتريك شيك في الدقيقة الثامنة، تصدى لها هوجو لوريس بصعوبة.

باتريك شيك نفسه هدد مرمى توتنام في الدقيقة الـ17 برأسية، لكنها مرت بجانب القائم بقليل.

الدقيقة التالية شهدت تهديد جديد. مرور رائع من كريستوفر نكونكو من يسار منطقة الجزاء، ثم سدد كرة ارتطمت بخط دفاع توتنام وارتدت إلى أنخلينو الذي سددها قوية، تصدى لها لوريس.

الشوط الثاني

توتنام بدأ الشوط الثاني بحماس كبير مجددا. سيرجي أورييه أرسل عرضية أرضية في الدقيقة الـ47، قابلها ديلي ألي بتصويبة مباشرة، لكن حارس لايبزيج أنقذها ببراعة.

سيل ألماني

على نفس نهج الشوط الأول، جرت أحداث الشوط الثان. هنا بدأ ضغط لايبزيج القوي.

تصويبة قوية من نكونكو في الدقيقة الـ52، لكن أعلى عارضة هوجو لوريس حارس توتنام.

وفي الدقيقة الـ58 تحصل لايبزيج على ركلة جزاء بعد عرقلة ساذجة من بين ديفيز على تيمو فيرنر. المهاجم الألماني سدد ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الأول في شباك لوريس.

توتنام حاول التعويض، وسدد لو سيلسو كرة قوية في الدقيقة الـ60، لكن تصدى لها الحارس بثبات.

في المقابل نظم لايبزيج هجوم مرتد رائع في الدقيقة الـ61. انتهت بعرضية أرضية، تركها فيرنر إلى باتريك تشيك الذي سدد الكرة من حدود الست ياردات، لكن لوريس تألق وأبعدها عن مرماه.

تدخل مورينيو

هنا تدخل جوزيه مورينيو لإنقاذ الموقف. تبديلان في الدقيقة الـ64 بدخول إيريك لاميلا وتانجوي ندومبلي بدلا من ديلي ألي وجيدسون فيرنانديش.

ضغط لندني

لو سيلسو كاد يدرك التعادل في الدقيقة الـ71 من مخالفة نفذها رائعة، لكن المتألق بيتر جولاتشي أبعدها ببراعة شديدة.

ناجلسمان رد بأولى التبديلات في الدقيقة الـ75 بدخول أمادو حيدرا بدلا من كريستوفر نكونكو.

ثم كان ثاني التبديلات في الدقيقة الـ77 بدخول يوسف بولسين بدلا من باتريك شيك.

مرة أخرى وصل توتنام لمرمى لايبزيج في الدقيقة الـ89 بعد عرضية من الجهة اليسرى، لكن لوكاس مورا المهاجم الصريح اليوم في غياب كين وسون، لا يجيد الرأسيات أصلا. فمرت رأسيته فوق المرمى.

كونيات تشاكير الحكم التركي احتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع. لكن استبسال لايبزج ظل قويا، لينتهي اللقاء بفوز لايبزيج بهدف مقابل لا شيء.

مباراة الإياب ستكون في ريد بول أرينا في ألمانيا يوم 10 مارس المقبل. مباراة يحتاج الفريق الألماني فيها التعادل فقط للتأهل، فيما يحتاج مورينيو الفوز بفارق هدفين.

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