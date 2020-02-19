محمد صديق لـ في الجول: فايلر سيبدأ السوبر بمروان.. والزمالك سيحافظ على تشكيله أمام الترجي

يرى محمد صديق مدافع الأهلي والزمالك السابق أن ريني فايلر سيبدأ لقاء السوبر أمام الزمالك بمروان محسن في خط الهجوم.

وقال صديق لـFilGoal.com: "أعتقد أن فايلر سيبدأ اللقاء بمروان محسن وفي الشوط الثاني سوف يستعين بالوافد الجديد أليو بادجي".

وواصل "لا أرى أن فايلر سيبدأ اللقاء بإشراك محمود عبد المنعم "كهربا" كذلك".

أما عن الزمالك فقال صديق "سيحافظ باتريس كارتيرون على تشكيله الذي خاضه أمام الترجي في السوبر الإفريقي".

وبسؤاله عن نقاط ضعف الفريقين أجاب "في الأهلي قلب الدفاع، أما الزمالك ففي طرفي الملعب".

ويلتقي الأهلي بمنافسه الزمالك غدا الخميس في أبو ظبي في ملعب محمد بن زايد على لقب كأس السوبر المصري.

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