اللجنة المنظمة: تذاكر السوبر بيعت بالكامل ويتبقى كمية بسيطة من حصة الزمالك

نسبة بسيطة فقط من حصة جماهير الزمالك متبقية من تذاكر مباراة السوبر المصري، هذا ما أعلن عنه مجلس أبو ظبي الرياضي.

الأهلي يلعب ضد الزمالك مساء غدا الخميس في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي عاصمة الإمارات، في مباراة كأس السوبر المصري لموسم 2018/2019.

وقال عارف العوني الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي: "تذاكر المباراة بيعت بالكامل وعددها ما يقرب من 26 ألف تذكرة".

وأضاف "حصة الأهلي بيعت بالكامل منذ عدة أيام، ويتبقى كمية بسيطة من حصة تذاكر جماهير الزمالك".

وأتم تصريحاته "نتوقع بيع جميع التذاكر المتبقية قبل المباراة".

وتنطلق المباراة في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قنوات أبو ظبي الرياضية وأون سبورت.

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