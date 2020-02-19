لمن يحضر السوبر.. تعرف على كل تعليمات الدخول إلى الملعب

كشف عارف العواني الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي عن موعد فتح أبواب ملعب محمد بن زايد الذي يستضيف لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك غدا الخميس.

وتحدث العواني لقناة "أبو ظبي الرياضية" اليوم الأربعاء قائلا: "الأبواب ستُفتح من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات أي قبل أربع ساعات من موعد اللقاء".

وأضاف "هناك ما يقرب من 84 بوابة أمنية تسهيلا على الجماهير، أي أن كل باب عام به بوابات مُلحقة صغيرة لدخول الجمهور".

وأردف "هناك لوائح إرشادية ليعرف كل جمهور مكانه، وبشكل عام فمن التذكرة كل شخص يعرف مكانه الذي سيجلس فيه، وجمهور الزمالك سيتواجد على الجهة اليمنى من الملعب بينما يتواجد جمهور الأهلي في الناحية اليسرى".

وعن أرقام البوابات الخاصة بكل جمهور قال العواني: "جمهور الزمالك سيدخل من الأبواب رقم 21 و26 و27 و28 و29".

وأتم "أما جمهور الأهلي فسيدخل من الأبواب رقم 9 و10 و11 و12 و17".

"أبواب الاستاد تُفتح قبل الساعة الخامسة.. وهذه بوابات الدخول لجماهير الفريقين" عارف العواني - الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي#القاهرة_أبوظبي #أبوظبي_الرياضية 1#كلاسيكو_العرب_على_أبوظبي_الرياضية ⁧#حاضرين pic.twitter.com/yfX5DC5X4t — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 19, 2020

طالع أيضا

فيلم في الجول – الزمهلاوية.. قصة عمرها 97 سنة

تعرف على أول مبارة تشهد تطبيق الـVAR في مصر

ميتشو: هذا ما كنت سأفعله لو أواجه الأهلي

راشفورد قد يغيب عن يورو 2020

شاهد.. المقاولون يُدمر المصري 4-0