نادر السيد لـ في الجول: على الزمالك الحذر ممن يجاور محمود علاء.. وأن يستغل ضعف الأهلي الدفاعي

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 21:28

كتب : أحمد شاكر

الزمالك - الترجي

حذر نادر السيد حارس مرمى الزمالك السابق فريقه من وجود ضعف دفاعي فيمن يجاور محمود علاء في دفاع الفريق الأبيض أثناء لقاء الأهلي.

ويلتقي الأهلي بمنافسه الزمالك غدا الخميس في أبو ظبي في ملعب محمد بن زايد على لقب كأس السوبر المصري.

وقال نادر السيد لـFilGoal.com: "أرى أن الزمالك لديه نقطة ضعف فيمن يجاور محمود علاء بسبب عدم وجود تفاهم بغض النظر عن اسم اللاعب، لذا يجب أن يكون هناك تفاهم أكبر".

وعن من يبدأ المباراة في الزمالك بين أحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" وبين محمد أوناجم ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" أجاب "أفضل زيزو وأوباما ويبقى أوناجم وشيكابالا كأوراق رابحة على مقاعد البدلاء".

وأكمل "على لاعبي الزمالك أن يستغلوا الضعف الدفاعي في قلب دفاع الأهلي، الضغط على لاعبيه سيسبب المشاكل".

وبسؤاله عن هل يشارك محمود عبد الرحيم "جنش" حال اللجوء لركلات الترجيح أجاب "نعم أفضل مشاركة جنش كثيرا نظرا لثباته الانفعالي وتركيزه الجيد فيها".

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