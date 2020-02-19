تشكيل توتنام - مورينيو يعتمد على ثلاثي هجومي أمام لايبزيج

قرر البرتغالي جوزيه مورينيو الاعتماد على ثلاثي في الخط الهجومي لتعويض المشاكل التي يعاني منها الفريق، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريد بول لايبزيج الألماني.

ويعاني الديوك اللندنية من غياب هاري كين والكوري الجنوبي سون هيونج مين، ليعتمد مورينيو على ديلي ألي بجوار الوافد الجديد ستيفين بيرجفاين والبرازيلي لوكاس مورا في الخط الأمامي.

وقرر مورينيو تغيير تشكيل الفريق بدءا من خط الوسط خاصة بسبب الإصابات، إذ يشارك جيوفاني لو سليسو وجادسون فيرنانديش في خط الوسط.

وجاء تشكيل توتنام كالآتي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: سيرج أورييه - توبي ألدرفياريلد - دافنسون سانشيز - بن ديفز.

الوسط: هاري وينكس - جادسون فيرنانديش - جيوفاني لو سلسيو.

الهجوم: ديلي ألي - ستيفين بيرجفاين - لوكاس مورا.

وعلى مقاعد البدلاء: باولو جازانيجا - يان فيرتونخين - تانجانجا - إريك داير - سكيب - تانجاي ندومبيلي - إريك لاميلا

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