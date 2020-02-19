محسن صالح: يتهمون الأهلي بتسيير الأمور كما يريد.. والآن يريدون تأجيل المباريات

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 20:55

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

"البعض يتهم الأهلي بأنه يطلب تأجيل المباريات ويُسيرر الأمور كما يريد والآن هو يجلس ينتظر ماذا سيحدث بشأن لقاء القمة في الدوري" هكذا تحدث محسن صالح مدير لجنة التخطيط في القلعة الحمراء بشأن إمكانية تأجيل مواجهة الزمالك في الدوري.

ومن المقرر أن يقام الأهلي والزمالك المؤجل من رابع جولات الدوري في الـ24 من شهر فبراير الجاري.

وقال محسن صالح عبر قناة "أبو ظبي الرياضية" اليوم الأربعاء: "تاريخيا البعض يقول ويتهم الأهلي بأنه يؤجل المباريات ويُسير الأمور كما يريد".

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وأضاف "الموسم الماضي تعرض الأهلي لحملة شرسة بأنه يؤجل المباريات".

وأكمل "جاء اتحاد كرة مُعين وقال إنه لن توجد تأجيلات والآن البعض يطلب تأجيل القمة".

وأتم محسن صالح حديثه "الأهلي يجلس وينتظر القرار وهو لم يطلب تأجيل المباراة ليقول لهم أنتم من تؤجلوا المباريات ولست أنا".

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