المصري: اجتماع مجلس إدارة لتقرير مصير إيهاب جلال

ينتظر مجلس إدارة المصري إجراء اجتماعا لبحث خسارة الفريق الثقيلة أمام المقاولون العرب برباعية دون رد، في دور الـ16 لكأس مصر.

وقال طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الأداء سيء جدا، الفريق بلا روح وحماس وعزيمة، هذه حقيقة".

وأضاف "من حق الجماهير أن تحزن، المصري لم يحضر لملعب المباراة، لأول مرة في تاريخ المقاولون العرب يفوز علينا بالأربعة".

وتابع "لم نخلق هجمة واحدة على المرمى، وغير قادرين على إحراز هدف".

وبشأن مصير الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، رد طارق هاشم "ننتظر اجتماع مجلس الإدارة، لنقرر ما نراه مناسبا، الفريق تنتظره مباراة مهمة في كأس الكونفدرالية".

وأتم عضو مجلس إدارة المصري "خسرنا أمام الأهلي بالثلاثة، وكنا الأفضل، وقدمنا مباراة جيدة جدا، لكن خسارتنا أمام المقاولون محزنة".

فاز المقاولون العرب على المصري بأربعة أهداف مقابل لا شيء، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس مصر. الفوز هو الأكبر في مسيرة عماد النحاس التدريبية.

سجل محمد عصام هدفان، فيما سجل شكري نجيب ومعروف يوسف هدف لكل منهما للمقاولون العرب.

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