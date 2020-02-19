إسماعيل يوسف: كارتيرون يشبه فايلر.. والأهلي والزمالك يحتاجان لتأجيل قمة الدوري

فسر إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك حالة الهدوء التي تفرض نفسها قبل مباراة السوبر، غدا الخميس، على ملعب محمد بن زايد.

وقال يوسف خلال استضافته بقناة أبو ظبي "مباراة السوبر بين الزمالك مهمة، وتجمع بين فريقين كبيرين، يتنافسان على بطولة".

وأشار إلى أن عدم الصخب في التصريحات، سببه "كارتيرون مثل فايلر، كلاهما شخصية هادئة، لا تميل لإثارة الجدل، وكل منهما يعلم أنه تنتظره مباراتين من العيار الثقيل أمام الترجي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا".

وبشأن إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري يوم 24 فبراير الجاري، رد إسماعيل يوسف "لا أعلم حقيقة ما تردد عن إمكانية تأجيل اللقاء، وأن التأجيل قرار غير معلن".

وأتم تصريحاته "الفريقان بحاجة لتأجيل المباراة، لأنه على المستوى الفني، الأهلي والزمالك لديهما مباراتين أكثر أهمية، كما أن مبدأ التأجيلات حدث في فترات سابقة".

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