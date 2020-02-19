أحمد سامي لـ في الجول: هذه نقاط ضعف الأهلي والزمالك.. وشكل الأحمر الهجومي يكتمل مع أجايي

ما هي نقاط ضعف الأهلي والزمالك وكيف يستغل كل فريق ذلك الأمر في خصمه؟ ومن يقود الهجوم في الفريق الأحمر، وهل يشارك محمود عبد الرحيم "جنش" حال اللجوء لركلات الترجيح؟

ويلتقي الأهلي مع الزمالك غدا الخميس في أبو ظبي على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وتحدث أحمد سامي المدير الفني لطلائع الجيش والنجوم السابق لـFilGoal.com: "الأفضل للزمالك أن يخوض المباراة بذات تشكيل لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي".

أما عن مشاركة جنش حال اللجوء لركلات الترجيح أجاب "أرى أنه من الأفضل أن يستمر محمد أبو جبل في ظل ارتفاع مستواه ومشاركته بشكل مستمر مؤخرا".

وبسؤاله عن من يقود هجوم الأهلي رد سامي "جونيور أجايي هو المهاجم الرئيسي للأهلي فشكل الفريق الهجومي يكتمل بتواجده ويمنح فرصة للثلاثي خلفه للتحرك بحرية وفعالية أكبر".

وعن نقاط ضعف الفريقين قال سامي: "الأهلي فريق قوي وتكاد تكون نقاط ضعفه معدومة لكن المشكلة الواضحة للكل هي قلب دفاعه ولو الزمالك عمل بشكل جماعي سيسبب المشاكل للأهلي".

وشدد "أما إن لجأ الزمالك للعب الفردي فسوف يسيطر الأهلي على المباراة".

وأضاف "لو لعب الزمالك بنفس طريقة لقاء الترجي سوف يصعب الأمور على الأهلي، لذا يجب أن يلجأ لغلق دفاعه أما حال لعب مباراة مفتوحة وضغط متقدم فالأهلي ستصبح الأمور لديه أسهل".

وأتم سامي حديثه "أما نقطة ضعف الزمالك فهي خلف حازم إمام فهو لا يدافع بشكل جيد".

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