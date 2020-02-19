مدحت شلبي لـ في الجول: أعلق على القمة عبر "أون سبورت"

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 20:08

كتب : بسام أبو بكر

مدحت شلبي

كشف مدحت شلبي عن قيامه بالتعليق على لقاء القمة الذي يجمع بين الأهلي والزمالك غدا الخميس.

وقال شلبي لـFilGoal.com: "أعلق على لقاء القمة عبر قناة أون سبورت عبر القناة الصوتية الأولى".

وأضاف "أنا سعيد للغاية بتواجدي مع الجمهور للتعليق على ذلك اللقاء الهام".

أخبار متعلقة
النحاس: الفوز على المصري يمنحنا دفعة للتقدم أكثر في الكأس المصري: لم نحضر لملعب المباراة أمام المقاولون خبر في الجول – لقاء الإسماعيلي وبيراميدز يشهد أول اختبار في لقاء رسمي للـVAR

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في أبو ظبي على لقب كأس السوبر 2019.

ويعلق على المباراة عبر قنوات "أون سبورت" مع شلبي كل من بلال علام ومحمد الكواليني وأيمن الكاشف.

أما عبر قناة "أبو ظبي" الرياضية فهناك ثلاثة معلقين وهم علي سعيد الكعبي وفارس عوض وعصام عبده.

طالع أيضا

فيلم في الجول – الزمهلاوية.. قصة عمرها 97 سنة

تعرف على أول مبارة تشهد تطبيق الـVAR في مصر

ميتشو: هذا ما كنت سأفعله لو أواجه الأهلي

راشفورد قد يغيب عن يورو 2020

شاهد.. المقاولون يُدمر المصري 4-0

السوبر المصري الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
لمن يحضر السوبر.. تعرف على كل تعليمات الدخول إلى الملعب 9 دقيقة | مصر
منافس الأهلي في إفريقيا - إصابة مدافع صن داونز 37 دقيقة | إفريقيا
تقرير: كوليبالي قد يغيب عن مواجهة برشلونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
منافس الأهلي - أونيانجو يعود ويقود صن دوانز لفوز جديد في الدوري ساعة | إفريقيا
استراحة دوري الأبطال - توتنام (0)-(0) لايبزيج.. أتالانتا (2)-(0) فالنسيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – الزمالك يتلقى موافقة الأمن على مواجهة الترجي في استاد القاهرة ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 2 رود خولييت: صلاح "يخدع".. يفعل مثل ميسي تماما 3 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 4 كلوب: صلاح ليس مقدرا في أنفيلد؟ كيف؟
قد ينال إعجابك