مدحت شلبي لـ في الجول: أعلق على القمة عبر "أون سبورت"

كشف مدحت شلبي عن قيامه بالتعليق على لقاء القمة الذي يجمع بين الأهلي والزمالك غدا الخميس.

وقال شلبي لـFilGoal.com: "أعلق على لقاء القمة عبر قناة أون سبورت عبر القناة الصوتية الأولى".

وأضاف "أنا سعيد للغاية بتواجدي مع الجمهور للتعليق على ذلك اللقاء الهام".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في أبو ظبي على لقب كأس السوبر 2019.

ويعلق على المباراة عبر قنوات "أون سبورت" مع شلبي كل من بلال علام ومحمد الكواليني وأيمن الكاشف.

أما عبر قناة "أبو ظبي" الرياضية فهناك ثلاثة معلقين وهم علي سعيد الكعبي وفارس عوض وعصام عبده.

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