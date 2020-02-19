النحاس: الفوز على المصري يمنحنا دفعة للتقدم أكثر في الكأس

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 20:01

كتب : FilGoal

عماد النحاس - الأهلي - المقاولون العرب

يرى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن فوز فريقه برباعية على المصري في الكأس يمنحهم دفعة قوية للتقدم أكثر في البطولة.

وتأهل المقاولون إلى ربع نهائي كأس مصر، بعد الفوز على المصري برباعية دون رد.

وقال النحاس عقب المباراة لقناة أون سبورت: "كنا نركز بشدة على هذه المواجهة لتحقيق الفوز، بعد الخسارة مرتين في الدوري أمام بيراميدز وإنبي".

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وأضاف "سجلنا ثنائية في الشوط الأول ساعدتنا في السيطرة على المباراة".

وأكمل "الآن أمامنا مواجهة قوية ضد الاتحاد السكندري في ربع النهائي وسنحاول تحقيق الفوز والتقدم أكثر في البطولة".

وأتم تصريحاته "الفوز أيضا يمنحنا دفعة في الدوري لتحسين النتائج والعودة بعد الخسارة في أخر مباراتين".

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