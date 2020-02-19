تمريرات صلاح والعلامة الكاملة لـ ساؤول في أبرز أرقام أتليتكو مدريد وليفربول
الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 01:00
كتب : محمد يسري
حين يسجل ساؤول نيجويز لا يخسر أتليكو مدريد، جملة لا تزال صحيحة بعد انتصار كتيبة دييجو سيموني على ليفربول.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
بهدف مبكر لساؤول، فاز أتليتكو مدريد على بطل أوروبا في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ليذهب لملعب أنفيلد رود وهو له الأفضلية.
دفاع محكم من أتلتيكو مدريد حرم ليفربول من الوصول لمرمى يان أوبلاك، بل ومنعوا عناصر الفريق من التسديد بين القائمين والعارضة خلال 90 دقيقة.
FilGoal.com يستعرض أبرز أرقام المباراة.
- لم يقم محمد صلاح بتبادل الكرة مع فيرمينو أو ساديو ماني خلال أول 25 دقيقة من اللقاء.
- فشل ليفربول في التسديد بين القائمين والعارضة خلال المباراة.
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- لأول مرة يفشل ليفربول في التسديد على المرمى هذا الموسم في كل المسابقات
- وصل ساؤول نيجويز لهدفه رقم 10 في دوري أبطال أوروبا، كلها كانت أهداف أُفتتحت بها المباراة.
- هدف ساؤول هو الخامس له مع أتلتيكو مدريد في أدوار خروج المغلوب. فقط أنطوان جريزمان هو من سجل أكثر منه مع الفريق الإسباني بـ6 أهداف.
- لا يخسر ساؤول في أي مباراة يسجل فيها مع أتليتكو مدريد. خلال 37 مباراة هز فيها الشباك، فاز الفريق 33 مرة وتعادل 4 مرات.
- أكمل لاعبو أتلتيكو مدريد 78 تمريرة خلال الشوط الأول وهو نفس عدد تمريرات فيرجيل فان دايك وجوردان هندرسون معا خلال الـ45 دقيقة الأولى.
- لم يخسر أتليتكو مدريد أي مباراة في أدوار خروج المغلوب على ملعبه في دوري أبطال أوروبا مع دييجو سيميوني.
- لا يخسر أتلتيكو مدريد ضد حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا حين يستضيفه على أرضه. فاز في 4 مواجهات وتعادل مرة.
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