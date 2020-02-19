تمريرات صلاح والعلامة الكاملة لـ ساؤول في أبرز أرقام أتليتكو مدريد وليفربول

حين يسجل ساؤول نيجويز لا يخسر أتليكو مدريد، جملة لا تزال صحيحة بعد انتصار كتيبة دييجو سيموني على ليفربول.

بهدف مبكر لساؤول، فاز أتليتكو مدريد على بطل أوروبا في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ليذهب لملعب أنفيلد رود وهو له الأفضلية.