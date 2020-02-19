كلوب عن خروج ماني: قلقت من حصوله على بطاقة صفراء إذا أخذ نفسا عميقا

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول عن الخسارة من أتليتكو مدريد الإسباني بهدف نظيف وخروج ساديو ماني بين الشوطين.

السنغالي خرج بين شوطي اللقاء وحل بدلا منه أوكسلايد تشامبرلين.

كلوب قال عقب نهاية اللقاء: "لم يكن يجب أن يحدث هذا لكنه حدث، كانت تلك المعركة التي توقعتها والأجواء كانت متوقعة لكنني أحببت جزءا من المباراة".

وتابع عبر حديثه لشبكة ”BT Sport” الإنجليزية "النتيجة 1-0 فقط في الشوط الأول والشوط الثاني سيكون في ملعبنا".

وأضاف "عانينا في الجزء الأمامي وكذلك دافعوا بكل ما يمتلكوا، أداءهم الدفاعي في منطقة الجزاء رائعا".

وواصل "عندما تخسر 1-0 أمام فريق يفضل هذا النوع من النتائج، وقد يكون التعادل السلبي أفضل لهم".

وعن استبدال السنغالي "ساديو ماني كان مستهدفا، هذا واضح بعد حصوله على بطاقة صفراء، بعد مرور 30 دقيقة سقط 3 لاعبي أتليتكو لا أعرف لماذا ولا ألوم أحدا وأنا سعيد".

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وأردف "كنت قلقا من حصول ساديو ماني على بطاقة صفراء إذا أخذ نفسا عميقا".

وأكمل "1-0 في الشوط الأول وسنحصل على استراحة كبيرة ونسعى لاستغلالها، أهلا بكم في أنفيلد الأمر لم ينته به".

وعن حصوله على بطاقة صفراء "كنت متأكد أنها رمية جانبية لنا قبل الهدف الأول، لم يساعدوني لأظل هادئا، جميعنا نرتكب الأخطاء".

وأتم عن إصابة هندرسون "إصابة في أوتار الركبة وخروجه كان للحذر، لست متأكد 100% من الأمر لكن سنرى".

وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة في موسم ليفربول الحالي، بعد الخسارة أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزي عندما لعب بالبدلاء واللاعبين الشباب.

وخسر ليفربول مرة ثانية أمام نابولي في مجموعات دوري الأبطال، قبل أن ينهزم للمرة الثالثة فقط أمام أتليتكو.

كما تعد هذه الهزيمة هي الأولى لليفربول في عام 2020 الجاري.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 11 مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.







































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