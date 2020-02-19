بلال لـ في الجول: أجايي يجب أن يبدأ.. والزمالك لديه نقطتا ضعف

الأربعاء، 19 فبراير 2020 - 00:39

كتب : أحمد شاكر

هدف الأهلي الثاني في الزمالك

يؤمن أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق أن جونيور أجايي يجب أن يقود هجوم الفريق الأحمر في اللقاء المقبل أمام الزمالك.

ويلتقي الأهلي بمنافسه الزمالك غدا الخميس في أبو ظبي على لقب كأس السوبر المصري.

وقال بلال لـFilGoal.com: "أجايي يجب أن يكون هو المهاجم الصريح للأهلي في المباراة".

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وأضاف "أجايي أفضل من يبدأ وليس مروان محسن أو أليو بادجي".

وعن نقاط ضعف الزمالك التي يجب على الأهلي استغلالها أجاب بلال "الزمالك لديه مشكلتين الأولى في الناحية اليمنى خلف حازم إمام هناك مساحات".

وأتم "المشكلة الثانية تتمثل في المساحة بين قلبي دفاع الزمالك فهما لا يجيدان التغطية على بعضهما البعض، وأتمنى أن يفوز الأهلي ويتوج باللقب".

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