السوبر المصري - حازم إمام: الفوز باللقب يمنحنا دفعة قوية في الدوري

يرى حازم إمام قائد الزمالك أن فريقه يحتاج الفوز بلقب السوبر المصري من أجل أخذ دفعة معنوية تساعد الأبيض في مسيرته في الدوري.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي في السوبر المصري مساء الخميس المقبل في أبو ظبي عاصمة الإمارات.

وقال حازم إمام: "الفوز بلقب السوبر يمنحنا دفعة قوية في الدوري وهذا ما نحتاج له".

وأضاف "بالتأكيد علينا ضغوط كبيرة بسبب الجماهير التي ترغب في الفوز بكل بطولة".

وواصل "أيضا الفوز بلقب السوبر مهم بالنسبة لنا ليمنحنا ثقة ودفعة كبيرة قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "باتريس كارتيرون المدير الفني يعتمد على عدد كبير من اللاعبين لذلك جميع العناصر في حالة جاهزية تامة للمباراة".

وأتم تصريحاته "الأجواء في السوبر ستكون رائعة بحضور الجماهير وأتمنى أن تكون مباراة ممتازة وأن نحقق الفوز".

اقرأ أيضا

إلحاح من رمضان للمشاركة في السوبر

مفاضلة في الزمالك في مركزين

بين درب الجوهري وطريق هولمان.. أي سبيل سيسلكه كارتيرون أمام الأهلي؟

اختر التشكيل التاريخي لـ الأهلي

اختر التشكيل التاريخي لـ الزمالك