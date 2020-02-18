فاروق جعفر لـ في الجول: يجب تغيير طريقة لعب الزمالك أمام الترجي لإيقاف نقطة قوة الأهلي

قال فاروق جعفر قائد الزمالك السابق إن باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض عليه بتغيير خطته التي خاض بها لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي حينما يواجه الأهلي.

ويواجه الزمالك منافسه الأهلي يوم الخميس المقبل في أبو ظبي على لقب كأس السوبر المصري.

وتحدث فاروق جعفر لـFilGoal.com: "يجب على كارتيرون أن يغير من طريقته التي خاض بها لقاء الترجي مع الاحتفاظ بذات التشكيل، أرى أن اللعب بـ4-2-3-1 أنسب أمام الأهلي وسيعود الفريق باللقب من الإمارات".

وبرر ملك النص اختياره "نقطة قوة الأهلي تتمثل في وسط ملعبه بوجود عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" والأهداف التي تأتي منهم".

وأردف "لذا لا بد من وجود ثلاثي في وسط ملعب الزمالك لفرض أسلوبه في المباراة مع تواجد أرواق رابحة على مقاعد البدلاء مثل محمد أوناجم ومصطفى فتحي خاصة الأخير الذي يظهر بشكل جيد في القمة".

وعن مشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قال فاروق جعفر: "هو بعيد منذ فترة لذا أرى أن البدء به ليس صحيحا فهو ليس في أفضل جاهزية فنية وبدنية".

وأكمل "يجب أن يفعل الزمالك أي شيء لينهي المباراة في الوقت الأصلي لكن إن كانت المباراة ستذهب إلى ركلات الترجيح فيجب مشاركة محمود عبد الرحيم "جنش"، لذا على كارتيرون الاحتفاظ بالتبديل الثالث حال شعوره باللجوء إلى ركلات الترجيح".

وعن التشكيل الأنسب للزمالك اختار فاروق جعفر التالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في الدفاع: محمد عبد الشافي- محمود حمدي "الونش"- محمود علاء- حازم إمام

في الوسط الدفاعي: طارق حامد- فرجاني ساسي- أحمد سيد "زيزو"

في الوسط الهجومي: يوسف إبراهيم "أواباما"- أشرف بنشرقي

في الهجوم: مصطفى محمد

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