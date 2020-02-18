الوحدة الإماراتي يهدي الأهلي درع النادي

أهدى عبد الله سالم المدير التنفيذي لنادي الوحدة الإماراتي، درع النادي لخالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي ورئيس بعثة فريق كرة القدم في الإمارات.

وحدث ذلك في مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء في ملعب نادي الوحدة.

ويواصل الأهلي استعداده لمواجهة الزمالك في السوبر المصري مساء الخميس المقبل في استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وأعرب المدير التنفيذي لنادي الوحدة الإماراتي عن سعادته البالغة باستقبال النادي تدريبات الأهلي مشيرا إلى أن هذا التكريم يأتي من منطلق العلاقات الطيبة والأخوة بين الناديين الشقيقين.

ووجه الدرندلي الشكر إلى المدير التنفيذي لنادي الوحدة، على التكريم وحسن الاستقبال، الذي وجده فريق الأهلي منذ وصوله إلى ملعب التدريب، ومحاولة المسؤولين عن النادي الإماراتي تذليل أي عقبات، وأكد أن هذا التكريم ليس جديدًا على النادي الإماراتي ومسؤوليه، الذين تجمعهم بالأهلي علاقات ود ومحبة وكل تقدير.

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