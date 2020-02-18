تقرير: يايا توريه يقترب من ارتداء قميص بوتافوجو

يدخل نادي بوتافوجو البرازيلي في مفاوضات مع الإيفواري يايا توريه من أجل ضمه إلى جوار الياباني كيسوكي هوندا.

يايا توريه النادي :

ويبحث يايا توريه الرحيل عن نادي كينجداو هوانجهاي بعدما ساهم في تأهلهم إلى الدوري السوبر الصيني.

ووفقا لشبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية فأن إدارة النادي وافقت على ضم اللاعب كونه "أسطورة إفريقية".

وتنظر الإدارة في الوقت الحالي لمعالجة انتقاله من الأمور المالية في انتظار رد اللاعب خاصة أنه لاعب حر.

وتأمل إدارة النادي في ضم الإيفواري البالغ 36 عاما لمجاورة هوندا البالغ 33 عاما ليدّعم خطط ألبرتو فلانتيم المدير الفني الفني –مدرب بيراميدز السابق-

النجم الإيفواري سجل هدفين وصنع 3 خلال 14 مباراة خاضها مع الفريق الصيني الموسم الماضي.

ولعب توريه لأندية مانشستر سيتي وبرشلونة وموناكو وأولمبياكوس.

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