مران الأهلي - تدريبات منفردة إضافية لرمضان صبحي.. فايلر يركز على الجوانب الخططية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 17:59

كتب : FilGoal

مران الأهلي

عقد ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران المسائي على ملعب نادي الوحدة الإماراتي.

وحرص السويسري على توجيه بعض التعليمات الفنية وتحديد مهام اللاعبين قبل انطلاق المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصرية في السابعة من مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.

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وخاض رمضان صبحي لاعب وسط الفريق تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الثلاثاء على ملعب الوحدة.

وخاض اللاعب جانبا من التدريبات المنفردة بالكرة تحت إشراف سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني وفق تعليمات فايلر.

وانتظم رمضان صبحي في التدريبات البدنية بشكل طبيعي قبل أن ينفذ جانبا منفردا من تدريبات الكرة بشكل إضافي.

وركز فايلر على الجوانب الفنية والخططية في مران اليوم من خلال تقسيمة قوية في نهاية المران.

وحضر المران خالد الدرندلي رئيس بعثة الأهلي، ورحب نادي الوحدة عن طريق عبد الله سالم المدير التنفيذي للنادي الإماراتي.

وحرصت قيادات نادي الوحدة على الترحيب بالأهلي وتذليل أي عقبات أمام الفريق.

وشملت تدريبات الأهلي فقرة تدريبات بدنية مطولة للاعبي الفريق مع بداية المران الجماعي تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال.

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