اسكواش - وادي دجلة يتوج بلقب بطولة الجمهورية عن طريق فرج والوليلي

توج وادي دجلة بلقب بطولة الجمهورية لرجال وسيدات الاسكواش عن طريق علي فرج ورنيم الوليلي.

ونجح علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا بالتتويج باللقب بعد الفوز على طارق مؤمن بطل العالم والمصنف الثالث عالميا بثلاث أشواط دون رد.

وانتهت المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة بنتيجة واحدة للثلاثة أشواط وهي 11-9.

أما في منافسات السيدات فنجحت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا في حصد اللقب على حساب زميلتها نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا.

وتقدمت رنيم في الشوط الأول بنتيجة 11-8 قبل أن تنسحب نوران جوهر بسبب الإصابة.

ويستعد أبطال مصر للمشاركة في بطولة ويندي سيتي إحدى البطولات الكبرى في الفترة من 27 فبراير إلى 4 مارس المقبل.

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