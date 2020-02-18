برشلونة: طلبنا من شركة مراجعة حسابات مواقع تواصل اجتماعي وليس الهجوم ضد أشخاص

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة إن مجلس إدارة النادي لم يوظف قط أي شركة للهجوم ضد لاعبي فريقه سواء الحاليين أو السابقين بجانب السياسيين والمدربين السابقين أو الحاليين وكذلك الأمر بخصوص المرشحين لمقعد رئاسة النادي.

وصرح بارتوميو للصحفيين قائلا: "برشلونة لم يوظف قط خدمة أو شركة لكي تهاجم أحد لا لاعب ولا لاعب سابق ولا سياسي أو مدرب أو رئيس حالي أو سابق".

وأضاف "ما أشيع أمر خاطئ، سندافع بكل شكل ضروري في هذه المشكلة، بكل الطرق وأمام كل من اتهمونا بتلك الممارسات".

وواصل "أكرر ما قيل كان خاطئا، برشلونة لم يقم بذلك الأمر قط".

وأكمل "نعم حدث بالفعل أن برشلونة في نهاية 2017 عين خدمات مراجعة مختلفة لمراجعة مناطق مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الكيانات الكبيرة والشركات التي لدينا، هذا صحيح".

وأردف "وقبل هذا التأكيد أوضح أن أحد الحسابات المرتبطة بالشركات التي تمدنا بالتحليلات قامت ببعض التعليقات غير الملائمة بخصوص عدد من الأشخاص المرتبطين بنادينا، هذا الصباح طلبت بشكل شخصي إنهاء العقد مع هذه الشركة".

واستطرد "لنوضح شيئا واحدا، إن كان السؤال أننا أوكلنا شركات لمراجعة الشبكات الاجتماعية وتحليلها، فهذا قد حدث نعم، وسنستمر في فعل ذلك الأمر، إنها مسؤولية النادي أن نعلم ما يحدث حول العالم".

وأتم "أما إذا ما كان السؤال إن كنا طلبنا أن نهاجم الأشخاص أو المؤسسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فالإجابة هي لا، وسنقاضي كل من يتهمونا بذلك الأمر".

ماذا حدث؟

إذاعة كادينا سير الكتالونية نشرت تقرير قال إن إدارة برشلونة عينت شركة كرست آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية لها وحماية صورة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي ومجلس إدارته.

وهاجمت تلك الحسابات عددا من اللاعبين الحاليين والسابقين مثل ليونيل ميسي قائد الفريق وجيرارد بيكيه وكارليس بويول وتشافي هيرنانديز وجوسيب جوارديولا، وخوان لابورتا الرئيس السابق للنادي وغيرهم.

وصرفت إدارة برشلونة الحالية مبلغ يقارب المليون يورو على عقدها مع الشركة، وقسمت الدفعات المالية على 6 مبالغ تدفع لأقسام مختلفة في الشركة. (طالع التفاصيل)

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