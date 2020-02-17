في الدرجة الثانية - الزرقا يعطل سيراميكا.. والصراع يشتعل في مجموعة الصعيد

لم يتخيل سيراميكا كليوباترا فقدان نقطتين أمام متذيل ترتيب مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية لكنه سقط في فخ التعادل يوم الإثنين أمام مضيفه الزرقا بهدف لمثله في الجولة 15.

وحافظ سيراميكا، الساعي للتأهل للدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه، على صدارة الترتيب مبتعدا بخمس نقاط عن الداخلية الوصيف.

وتقدم سيراميكا بهدف محمد شاهين لكن محمد عصام البديل عادل النتيجة للزرقا ليظل الأول بلا أي انتصار في الدور الثاني من البطولة، تعادل في 3 مباريات وخسر مرة.

واشتعل الصراع في مجموعة الصعيد بعدما عطل تليفونات بني سويف فريق البنك الأهلي المتصدر بالتعادل بهدف لمثله. تقدم الأول عن طريق محمود مبارك من ركلة جزاء وأدرك إسلام سولاري التعادل للبنك الأهلي.

ورفع الأخير رصيده إلى 32 نقطة مواصلا تصدره لترتيب مجموعة الصعيد بفارق نقطة عن بني سويف ونقطتين عن الألومنيوم وشبان قنا.

وفي باقي مباريات مجموعة القاهرة التي جرت عصر الإثنين، فاز جمهورية شبين على مضيفه الترسانة بهدفين لهدف. سجل للأول محمد خالد وطلبة محمد.

وسقط كوكاكولا على ملعبه أمام المريخ بهدف محمود أجوجو. وفاز منتخب السويس على ضيفه النجوم بهدف محمد شيكا في الدقيقة 29.

ولم يستغل الداخلية تعثر سيراميكا وتعادل بدون أهداف أمام القناة الذي حصد أول نقطة في الدور الثاني من الدوري.

وتختتم مباريات الجولة 15 من مجموعة القاهرة يوم الثلاثاء بمباراة النصر وبتروجت في ملعب بتروسبورت.

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