اختر التشكيل الأمثل للدوري الإيطالي.. كم لاعبا ستنتقي من يوفنتوس؟

صراع شديد على لقب الدوري الإيطالي يشهده الموسم الحالي، يوفنتوس على القمة، لاتسيو يلاحقه، وإنتر ميلان يتشبث بالمنافسة.

لو اخترت التشكيل المثالي للبطولة، كم لاعبا ستنتقي من يوفنتوس؟ لاتسيو؟ يوفنتوس؟

ماذا عن أتالانتا ونابولي وروما وميلان؟

هل هجومك مكون من كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو وشيرو إيموبيلي؟ أم ترى جوسيب إيليشيتش يستحق دخول التشكيل؟

هيا اختر فريقك المثالي للدوري الإيطالي وشاركه مع أصدقائك.

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