اختر التشكيل الأمثل للدوري الإسباني.. من يجاور ميسي؟

لأن الغالبية سيختارون ساحر برشلونة في التشكيل المثالي، إن لم يكن الجميع، فمن ستختار ليجاور ليونيل ميسي في التشكيل المثالي للدوري الإسباني؟

موسم ملتهب في الدوري الإسباني، ريال مدريد على القمة وبرشلونة في الوصافة على بعد نقطة من غريمه التقليدي.

لو ستختار تشكيلا مثاليا للدوري الإسباني، كم لاعبا ستنتقي من برشلونة وكم نجما ستصطحبه من ريال مدريد؟

هل يدخل ياجو أسباس تشكيلتك؟ ماذا عن سانتي كازورلا؟

هيا اختر تشكيلك المثالي وشاركه مع أصدقائك.

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