إسماعيل يوسف: مستوى الأهلي والزمالك قبل الدربي لا يعكس أي توقعات بنتيجة المباراة

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 12:56

كتب : FilGoal

هدف محمود علاء الأول للزمالك في الأهلي

قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك إن مستوى فريقه والأهلي قبل الدربي لا يعكس أبدا أي توقعات بنتيجة اللقاء، مشيرا إلى أن فريقه اكتسب دفعة معنوية قوية بعد الفوز بالسوبر الإفريقي والأداء المميز الذي قدمه ضد الترجي.

وصرح يوسف عبر قناة "أبو ظبي الرياضية" قائلا: "وجودنا لثالث مرة في الإمارات شرف كبير لنا، نشعر وكأننا بين أهلنا".

وأضاف "مباراة الأهلي والزمالك إذا ما أقيمت في أي مكان دربي وقمة ونتمنى أن يقدم الفريقان مباراة تليق باسم الناديين".

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وواصل "إنها مباراة خارج التوقعات وليس شرطا أن يكون فريق قوي أو مستواه جيد قبل تلك البطولة المصغرة يفوز باللقاء".

وأكمل "لعبت 23 دربي لا يوجد أي توقعات، فقط الأمنيات بفوز الزمالك، التتويج بالسوبر الإفريقي منحنا دفعة معنوية خاصة بعد العرض المميز ضد الترجي".

وكان الزمالك قد توج بطلا للسوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بعد الفوز بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت في قطر يوم الجمعة الماضي.

وأتم "أتمنى أن تملأ الجماهير الملعب ونصنع لوحة كبيرة تليق باسم مصر على أرض الإمارات الشقيقة".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في السابعة مساء الخميس ضمن نهائي كأس السوبر المصرية.

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