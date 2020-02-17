رابطة الدوري الإسباني تسمح لـ برشلونة بضم مهاجم خارج فترة القيد

وافقت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" على طلب نادي برشلونة بشأن ضم مهاجم جديد بدلا من المصاب عثمان ديمبيلي.

برشلونة أرسل التقرير الطبي الخاص بإصابة ديمبيلي إلى لا ليجا للموافقة على ضم مهاجم بديل.

وحصل برشلونة على سماح استثنائي من لا ليجا بالتعاقد مع لاعب لتعويض ديمبيلي الذي يغيب حتى نهاية الموسم.

ومنحت رابطة الدوري الإسباني نادي برشلونة فترة 15 يوما لإتمام صفقته الجديدة.

وخضع ديمبيلي لجراحة في فنلندا، أعلن برشلونة أنها ستغيّبه لـ6 أشهر.

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وتسمح القوانين للأندية التي تتعرض لإصابات طويلة، بالتعاقد مع لاعبين خارج فترة القيد، بشرط أن يكونوا من داخل إسبانيا.

وطرحت التقارير العديد من الأسماء التي يستهدفها برشلونة إحداها في الأيام الماضية، وأبرزها: ويليان جوزيه لاعب ريال سوسيداد، ولوكاس بيريز لاعب ديبورتيفو ألافيس، وآنخل رودريجيز لاعب خيتافي، ولورين مورون لاعب ريال بيتيس، وكريستيان ستواني لاعب جيرونا.

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