كلوب: سيميوني يشبهني.. نحاول كثيرا ونفشل ثم تستمر المحاولات

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مسيرة دييجو سيميوني نظيره في أتليتكو مدريد تشبه مسيرته التدريبية، وذلك قبل مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ويحل ليفربول حامل اللقب ضيفا على أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "إذا كان هناك باستطاعة أي شخص يمكنه اللعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، فهو دييجو سيميوني الذي أحترمه كثيرًا، فهو يحاول بشتى الطرق".

وأضاف المدرب الألماني عن نظيره الأرجنتيني "قصة سيميوني تشبه قصتي.. نحاول كثيرا ونفشل ثم تستمر المحاولات، أحب ذلك".

وأكمل "إنه مدرب تنافسي، لدينا علاقة جيدة لكنني متأكد أنه سينسى ذلك حين نقف على خط الملعب لأنه مفعم بالحيوية".

ويلعب الفريقان مباراة الإياب في ملعب أنفيلد يوم 11 مارس المقبل.

أتليتكو مدريد يعاني في الدوري الإسباني هذا الموسم إذ يحتل المركز الرابع حاليا، خلف ريال مدريد وبرشلونة وخيتافي.

فيما يبدو ليفربول أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الأخير لعب مباراة أقل.

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