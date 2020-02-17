تنس - بيجو تتوج بلقب بطولة "زد" في مصر

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 11:59

كتب : FilGoal

إرينا بيجو - تنس

نجحت الرومانية إرينا بيجو المصنفة 105 عالميا في التتويج بلقب بطولة "زد" أحد بطولات التشالنجر والمقامة في مصر.

وتغلبت بيجو على الأوكرانية ليسيا تسورينكو في مفاجأة كبيرة بمباراة امتدت لأكثر من ساعتين لتتوج بالجائزة الكبرى التي تبلغ 100 ألف دولار.

هذا ومن المنتظر لمجمع "زد" الرياضي استضافة بطولة أخرى للسيدات بمجموع جوائز يبلغ 60 ألف دولار، وذلك تكليلًا للنجاح الكبير لبطولة "زد" المفتوحة للسيدات.

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ومن جانبه قال مروان زيوار رئيس لجنة التنظيم: "نعيش واحدة من أكثر المراحل نجاحا في تاريخ رياضة التنس في مصر من خلال استضافة بطولة بهذا الحجم".

وأضاف "يتيح ذلك المجال للبطلات المصريات من خلال احتكاك قوي مع اللاعبات العالميات".

ويتطلع مجمع زد الرياضي للمشاركة في تنمية مسيرة الحركة الرياضية في مصر وكانت البداية مع رياضة التنس.

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