فرانس فوتبول: تشيلسي يصعد اهتمامه بضم سانشو ويكثف مفاوضاته

صَعَّد نادي تشيلسي من اهتمامه بضم جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند خلال السوق الصيفية المقبلة، وذلك وفقا لتقرير نشرته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

جادون سانشو النادي : بوروسيا دورتموند تشيلسي

وقال التقرير إن تشيلسي كثف مفاوضاته مع النادي الألماني وممثلي اللاعب من أجل التوصل لاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة وحسم الصفقة قبل اليورو.

وكان النادي اللندني قد ضم حكيم زياش صاحب الـ26 عاما من أياكس خلال الأيام القليلة الماضية ليصبح أول صفقاته قبل حلول سوق الانتقالات الصيفية حتى.

وارتبط الدولي الإنجليزي بقوة بالانضمام إلى مانشستر يونايتد في الصيف، لكن حتى الآن كل التقارير تشير إلى أن تشيلسي هو من يتفاوض بقوة لضمه.

شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الألمانية قالت في وقت سابق إن جهود دورتموند في الحفاظ على الجناح الدولي الإنجليزي صاحب الـ19 عاما قد باءت بالفشل وسيرحل في الصيف المقبل. (طالع التفاصيل)

وكانت عددا من التقارير الإنجليزية قد أشارت إلى أن قيمة رحيل اللاعب صاحب الـ19 عاما تقدر بما يقرب من 142 مليون يورو.

وانضم صاحب الـ19 عاما إلى دورتموند قادما من مانشستر سيتي في صيف 2017 من مانشستر سيتي بمبلغ 7.84 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

ولعب سانشو منذ أكتوبر 2018 في 11 مباراة دولية بقميص منتخب الأسود الثلاثة سجل خلالها هدفين.

وشارك الدولي الإنجليزي خلال الموسم الجاري في 30 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 16هدفا وصنع 17 آخرين.

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