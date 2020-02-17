بركات: صلاح كان جاهزا لمباراتي كينيا وجزر القمر بنسبة 30%

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 10:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر

كشف محمد بركات مدير المنتخب كواليس استبعاد محمد صلاح لاعب ليفربول من معسكر الفريق لشهر نوفمبر الماضي والذي تخلله مباراتين أمام كينيا وجزر القمر في افتتاح التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2020.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال بركات خلال تصريحات لقناة TEN: "كان بالإمكان ألا يحضر صلاح للمعسكر، لكنه كان حريصا على التواجد، وشرح لنا طبيعة الآلام التي يعاني منها في الكاحل".

وأضاف بركات "عقدنا جلسة مع طبيب المنتخب الذي تسلم تقريرا من نادي ليفربول، وأكد لنا أن صلاح جاهزا بنسبة 30% وسيكون هناك مخاطرة".

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وشدد مدير المنتخب "لا أقبل ولا حسام البدري المدير الفني يقبل بأن نخاطر بأحد أفضل ثلاثة لاعبين في العالم ولو بإشراكه لمدة 10 دقائق فقط".

وتابع بركات "الأمر منتهي، نحتاج صلاح الفترات المقبلة وسيتواجد بالتأكيد ليكون إضافة".

وأتم تصريحاته "لقد قيل إن محمد صلاح لم ينضم لأنه كان حزينا، ولا أعرف هل كان حزين من جهاز فني لم يكن متواجدا بالكامل أم من أعضاء اللجنة الخماسية التي تم تعيينها حديثا".

ومن المقرر أن ينضم صلاح لمعسكر المنتخب في مارس المقبل.

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