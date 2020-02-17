بركات: الزمالك كان يستطيع الفوز بالستة على الترجي.. ومصطفى محمد مع منتخب مصر بنسبة 95%

يرى محمد بركات مدير منتخب مصر أن الزمالك أضاع فوزا تاريخيا خلال مباراة السوبر الإفريقي التي انتصر بها بنتيجة 3-1 يوم الجمعة الماضي.

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

قال بركات عبر قناة TEN "أبارك للزمالك الفوز بالسوبر الإفريقي، قدم مباراة ولا أروع، ولم تتوقع جماهيره أن يظهر فريقها بهذا المستوى في ظل فارق النقاط بينه والأهلي في الدوري".

وأضاف مدير منتخب مصر "دائما يتم ترشيح الترجي للفوز باللقب، لكن شخصية لاعبي الزمالك ظهرت، 3-1 بمثابة خسارة، لأنه كان بالإمكان تحقيق فوز كبير على الترجي بخمسة أو 6 أهداف، كل اللاعبين كانوا نجوما".

ثم أشار "مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري خارج التوقعات، فوز الزمالك أمام الترجي غير الحسابات، ومنح ثقة للاعبيه، ويصعب المباراة على الفريقين، أتطلع لمتابعة أفضل أداء خاصة اللاعبين الذين سيكونوا تحت أنظار الجهاز الفني للمنتخب".

وأوضح محمد بركات "اعتذر المدير الفني للمنتخب حسام البدري عن عدم حضور المباراة لرفع الضغط عن اللاعبين، وقرر الاكتفاء بتواجد مساعديه سيد معوض وطارق مصطفى، وأتمنى التوفيق لكل اللاعبين".

وتطرق مدير المنتخب للحديث عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك، مؤكدا "اللاعب سينضم لمعسكر شهر مارس بنسبة 95%، (مصطفى) لاعب مميز، ويؤدي بشكل جيد وحقق سمعة مميزة مع كل الأندية التي لعب لها سواء مع الزمالك أو خلال إعارته لطنطا وطلائع الجيش".

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وأشاد بركات بإمكانات الجيل الحالي من لاعبي الفراعنة.

وشرح "أتعامل مع كل اللاعبين سواء المحترفين أو المحليين بمبدأ الأشقاء، كل ما طالبتهم به الالتزام في المعسكر، فالتركيز ليس من أجلي بل من أجل اللاعب وبلده وإسعاد الجماهير، واسترداد الثقة بعد الهزة الأخيرة والصعبة".

وأضاف "لازلت مصرا لدينا أفضل لاعبين في إفريقيا، ويبقى الأهم، الثقة في الجهاز الفني واللاعبين".

وأشار "مباراة كينيا في برج العرب كانت غريبة جدا، شعرنا أن الجماهير ما زالت غاضبة، أقيم اللقاء وسط حضور 2000 مشجع فقط حتى إذا قيل إن المنتخب الأولمبي كان يخوض بطولة في القاهرة، من غير المقبول أن يكون الحضور الجماهيري بهذا العدد، لذا كان هناك ضيق وصدمة".

وأتم "إمكانات اللاعبين تسمح بالمنافسة على كأس الأمم والتأهل دائما لكأس العالم رغم علمي بوجود منتخبات قوية جدا مثل الجزائر والسنغال ونيجيريا والمغرب، لكن لا ينفع أن ننظر لأي منافس، نحن منتخب مصر، نعم البداية لم تكن موفقة، ولكن القادم سيكون أفضل".

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