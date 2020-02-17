كلوب يختار بطلا مفاجئا للدوري الإيطالي.. ليس يوفنتوس أو إنتر

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 01:01

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

من يحقق لقب الدوري الإيطالي؟ سؤال أجاب عنه يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بإجابة مفاجئة للغاية.

وقال كلوب: "أُشجع لاتسيو من أجل الفوز بلقب الدوري الإيطالي".

وأضاف في حواره مع RAI الإيطالية "أسف لـ ساري ولـ كونتي ولكن تتويج لاتسيو سيكون مفاجئة عظيمة جدا".

أخبار متعلقة
كونتي يخضع أمام إنزاجي.. لاتسيو ينتصر على إنتر ويضغط على المتصدر يوفنتوس لاتسيو يرفض وصافة الدوري الإيطالي ويتعادل مع هيلاس لاتسيو يكتسح سبال ويرتقي إلى وصافة الدوري الإيطالي تقرير: جريزمان حل إنتر لبيع لاوتارو إلى برشلونة

وتابع "لدينا لاعب سابق من ليفربول يلعب في لاتسيو وهو لوكاس ليفا، وكذلك دربت إيموبيلي من قبل مع دورتموند".

وأكمل حديثه قائلا: "فريق لاتسيو يقدم موسما استثنائيا وأتمنى تتويجهم بالدوري".

لاتسيو انتصر على إنتر بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

انتصار إنزاجي على إنتر هو الأمر الذي يحدث للمرة الخامسة، ليعادل نفس عدد المباريات التي خسرها أمام الأفاعي.

ووصل المدرب الإيطالي لانتصاره الـ 101 مع لاتسيو في كل البطولات، وسبق له أن رفع لقب كأس إيطاليا مرة ولقب السوبر الإيطالي مرتين.

رصيد إنتر تجمد عند النقطة 54 ليتراجع للمركز الثالث، ويصل لاتسيو للنقطة 56 ويستمر في مطاردة لـ يوفنتوس.

لاتسيو 56 نقطة واهتزت شباكه 21 مرة كأقوى خط دفاع في الدوري، وسجل 55 هدفا كثاني أفضل خط هجومي في الدوري، يطارد يوفنتوس صاحب الـ 57 نقطة.

اقرأ أيضا:

مرتضى يعلن ملعب الزمالك ضد الترجي

المصري يعلن ملعب مواجهة نهضة بركان

علي معلول: لا أتحدث مع ساسي

ميدو يمدح رمضان صبحي

حسام غالي: الزمالك لا يحتاج السوبر المصري

في إيطاليا لاتسيو إنتر كلوب يوفنتوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
غريب: سنقدم برنامجنا لليفربول.. ولا تسألوني عن بدائل لـ صلاح في الأولمبياد 8 دقيقة | المحترفون
بركات: الزمالك كان يستطيع الفوز بالستة على الترجي.. ومصطفى محمد مع منتخب مصر بنسبة 95% 13 دقيقة | الدوري المصري
إيفونا: لم أرد الرحيل للصين وأفتقد الأهلي 21 دقيقة | الدوري المصري
أهداف الأحد الكروي - رباعية رائعة لـ أرسنال.. وتعادل مثير لـ ريال مدريد 25 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17-2-2020 والقنوات الناقلة.. قمة نارية في إنجلترا 32 دقيقة | مصر
مؤتمر زيدان: أنا بخير بعد السقطة.. ومتألم للتعادل 42 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك