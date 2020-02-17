كلوب يختار بطلا مفاجئا للدوري الإيطالي.. ليس يوفنتوس أو إنتر

من يحقق لقب الدوري الإيطالي؟ سؤال أجاب عنه يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بإجابة مفاجئة للغاية.

وقال كلوب: "أُشجع لاتسيو من أجل الفوز بلقب الدوري الإيطالي".

وأضاف في حواره مع RAI الإيطالية "أسف لـ ساري ولـ كونتي ولكن تتويج لاتسيو سيكون مفاجئة عظيمة جدا".

وتابع "لدينا لاعب سابق من ليفربول يلعب في لاتسيو وهو لوكاس ليفا، وكذلك دربت إيموبيلي من قبل مع دورتموند".

وأكمل حديثه قائلا: "فريق لاتسيو يقدم موسما استثنائيا وأتمنى تتويجهم بالدوري".

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لاتسيو انتصر على إنتر بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

انتصار إنزاجي على إنتر هو الأمر الذي يحدث للمرة الخامسة، ليعادل نفس عدد المباريات التي خسرها أمام الأفاعي.

ووصل المدرب الإيطالي لانتصاره الـ 101 مع لاتسيو في كل البطولات، وسبق له أن رفع لقب كأس إيطاليا مرة ولقب السوبر الإيطالي مرتين.

رصيد إنتر تجمد عند النقطة 54 ليتراجع للمركز الثالث، ويصل لاتسيو للنقطة 56 ويستمر في مطاردة لـ يوفنتوس.

لاتسيو 56 نقطة واهتزت شباكه 21 مرة كأقوى خط دفاع في الدوري، وسجل 55 هدفا كثاني أفضل خط هجومي في الدوري، يطارد يوفنتوس صاحب الـ 57 نقطة.

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