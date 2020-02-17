عبد الحفيظ: الخطيب كون فريقا قويا لـ الأهلي في 43 يوما

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بدور محمود الخطيب رئيس النادي في دعم صفوف الفريق بقوة منتصف الموسم الماضي ما أدى إلى الفوز بلقب الدوري.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ عبر قناة أبو ظبي: "الأهلي كان بعيدا عن المنافسة المحلية والإفريقية منتصف الموسم الماضي وكان يحتل المركز الأخير في الدوري".

وأضاف "لكن الخطيب نجح في بناء فريق جديد مختلف تماما في 43 يوما فقط بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المميزين وهم رمضان صبحي وحسين الشحات وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وجيرالدو ومحمود وحيد ومحمد محمود".

وأكمل "وبعد ذلك استطاع الأهلي العودة من بعيد والفوز بالدوري واستكملنا البناء على هذا الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري".

وأتم تصريحاته "أي فريق كبير يمر بفترة تراجع يحتاج لموسم أو اثنين للعودة وإعادة بناء الفريق، لكن الأهلي استطاع العودة سريعا".

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