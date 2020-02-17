كونتي يخضع أمام إنزاجي.. لاتسيو ينتصر على إنتر ويضغط على المتصدر يوفنتوس

وقف أنطونيو كونتي عاجزا أمام انتفاضة كتيبة سيموني إنزاجي، ليشاهد لاتسيو يقلب الطاولة على إنتر ميلانو ويحصد الثلاث نقاط.

لاتسيو انتصر على إنتر بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

الوافد الجديد أشلي يونج وضع إنتر في المقدمة أولا قبل دقائق قليلة من نهاية الشوط الأول بعد متابعة لكرة عائدة من حارس لاتسيو في الدقيقة 44.

لكن انتفاضة كتيبة إنزاجي حدثت في الشوط الثاني.

تشيرو إيموبيلي أدرك التعادل مع بداية الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 50 من علامة الجزاء.

هدف إيموبيلي هو الهدف الـ 26 له في 24 مباراة مع لاتسيو هذا الموسم.

** 26 هدفًا و 6 تمريرات حاسمة في 24 مباراة بقميص لاتسيو (هداف الدوري الإيطالي). ** تصديه لركلات الجزاء يعني ترجمتها للأهداف، سجل 10 أهداف من 11 ضربة جزاء الموسم الحالي. موسم استثنائي من تشيرو إيموبيلي👏 pic.twitter.com/VeaZvvEb3V — FilGoal (@FilGoal) February 16, 2020

وفي الدقيقة 69 سجل الصربي سافيتش هدف انتصار لاتسيو بعد تخبط دفاعي في إنتر، وتسديدة هزت الشباك.

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انتصار إنزاجي على إنتر هو الأمر الذي يحدث للمرة الخامسة، ليعادل نفس عدد المباريات التي خسرها أمام الأفاعي.

ووصل المدرب الإيطالي لانتصاره الـ 101 مع لاتسيو في كل البطولات، وسبق له أن رفع لقب كأس إيطاليا مرة ولقب السوبر الإيطالي مرتين.

رصيد إنتر تجمد عند النقطة 54 ليتراجع للمركز الثالث، ويصل لاتسيو للنقطة 56 ويستمر في مطاردة لـ يوفنتوس.

لاتسيو 56 نقطة واهتزت شباكه 21 مرة كأقوى خط دفاع في الدوري، وسجل 55 هدفا كثاني أفضل خط هجومي في الدوري، يطارد يوفنتوس صاحب الـ 57 نقطة.

وصل سيموني إنزاجي لانتصاره الـ 101 مع لاتسيو في كل البطولات.🔥 فريق العاصمة انقض على المركز الثاني مقلصا الفارق مع يوفنتوس إلى نقطة ويُشعل المنافسة أكثر وأكثر.👏 دفاع صلد وجدار لا ينكسر بسهولة، فهو أقوى دفاع في الدوري الموسم الحالي 🎯 pic.twitter.com/KPX3ntTR3b — FilGoal (@FilGoal) February 16, 2020

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