بايرن ميونيخ ينتزع صدارة الدوري برباعية في كولن

استرجع بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني بفوزه الساحق يوم الأحد على مضيفه كولن بنتيجة 4-1 في الجولة 22.

ورفع النادي البافاري رصيده إلى 46 نقطة مبتعدا بنقطة عن لايبزيج الوصيف الذي تفوق يوم السبت على ضيفه فيردر بريمن بثلاثة أهداف دون رد.

وافتتح روبرت ليفاندوفسكي الأهداف في الدقيقة الثالثة قبل أن يضيف كينجيلسي كومان هدفا ثانيا في الدقيقة الخامسة.

وعزز النتيجة سيرج جنابري في الدقيقة 12 قبل أن يحرز اللاعب نفسه الهدف الرابع في الدقيقة 66.

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وأحرز مارك أليكساندر أوث هدف كولن الوحيد في الدقيقة 70.

وظل كولن في المركز 14 ورصيده 23 نقطة ويحل ضيفا على هيرتا برلين يوم السبت.

بينما يستضيف بايرن فريق بادربورن يوم الجمعة قبل أن يتجه للعاصمة الإنجليزية لمواجهة تشيلسي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في 25 فبراير الجاري.

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