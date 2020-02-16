كلوب: شعرت بالصدمة بسبب إيقاف سيتي.. ومشفق على جوارديولا ولاعبيه

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إنه شعر بالصدمة حين علم بإيقاف مانشستر سيتي عن المشاركات الأوروبية في الموسمين المقبلين بسبب مخالفات مالية.

وأوضح كلوب في تصريحات أبرزتها جريدة ستاندرد: "شعرت بصدمة عندما سمعت بإيقاف سيتي".

وأضاف "ليس لدي أي فكرة عن كيفية سير هذه الأمور، ما يمكنني قوله هو إن مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا يلعب كرة قدم مثيرة. لقد أعجبت دائمًا بما يفعلونه".

وتابع المدرب الألماني "أتصور أن هذه اللحظة صعبة للغاية بالنسبة لهم".

وأتم "لأكون صادقًا، أشعر بجوارديولا واللاعبين، لأنهم لم يفعلوا شيئًا خاطئًا. لقد لعبوا كرة القدم جميلة".

بعد الحرمان من المشاركة الأوروبية لموسمين، ما زال مانشستر سيتي مهددا بفقدان لقب دوري 2014 أيضا، فهل يفوز ليفربول بلقبي دوري إنجليزي في موسم واحد؟

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مانشستر سيتي بات مهددا بفقدان لقب الدوري الإنجليزي لموسم 2013/2014.

وحسب الصحيفة، فإن مانشستر سيتي بات مهددا بفقدان لقب الدوري لموسم 2013/2014 إذا فتح الدوري الإنجليزي تحقيقا منفصلا في اختراق مانشستر سيتي لقواعد اللعب المالي النظيف.

حتى الآن، لم تعلن رابطة الدوري الإنجليزي إدانة مانشستر سيتي، ولكن إذا حدث ذلك، فإن قواعد الدروي الإنجليزي تسمح بخصم نقاط من الأندية بأثر رجعي، وبالتالي تغيير مراكز الفرق.

الفترة التي اتهم فيها مانشستر سيتي باختراق قواعد المالي النظيف، ترجع للفترة بين 2012 إلى 2016، وهي الفترة التي حصلوا فيها على لقب الدوري مرة وحيدة موسم 2013/2014.

ترتيب الدوري الإنجليزي في هذا الموسم كان يتواجد فيه مانشستر سيتي في المقدمة، فيما أتى ليفربول ثانيا رفقة المدرب براندان رودجرز.

في تلك الحالة سيذهب لقب الدوري الإنجليزي لموسم 2013/2014 إلى ليفربول صاحب المركز الثاني.

ليفربول يتصدر حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة من 26 مباراة، وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. ما يفصل ليفربول عن التتويج باللقب مجرد وقت فقط.

وسيكون التتويج هو الأول لليفربول بعد غياب 30 عاما. وللمرة الـ19 في تاريخ النادي، ولأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الجديد.

أما في حالة احتساب لقب موسم 2013/2014 إلى ليفربول بالفعل بجانب لقب الموسم الجاري، فسيكون لليفربول 20 لقب دوري إنجليزي بالتساوي مع مانشستر يونايتد، كأكثر الأندية الإنجليزية تحقيقا للقب.

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