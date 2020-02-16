ملعب نهائي أبطال إفريقيا المحتمل - أماهورو.. استضاف منتخب مصر والأهلي والزمالك

بات استاد أماهورو في رواندا الأقرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في نسخته الأولى المقرر إقامتها من مباراة واحدة.

وذكرت تقارير صحفية أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رفقة صامويل إيتو الأسطورة الكاميرونية قد زارا رواندا تمهيدا لإعلان استضافة مواجهة نهائي دوري الأبطال.

النشأة والسعة:

بدأت الشركة الصينية للهندسة المدنية إنشاء استاد أماهورو في مارس 1984 وتم افتتاحه في 1986.

ويسع ملعب أماهورو 30 ألف متفرجا ويستضيف مباريات كرة القدم والحفلات الموسيقية والمناسبات العامة.

يتبع الملعب الحكومة الرواندية ويتم استئجاره من قبل أندية الجيش ورايون سبورتس وباتريوتيك.

أعلنت وزارة الرياضة الرواندية الشهر الماضي عن نية الحكومة في زيادة سعة الملعب إلى 45 ألف مقعد.

وسبق لملعب أماهورو استضافة 12 ألف لاجيء خلال الحرب الأهلية في عام 1994 من قبل الأمم المتحدة.

أماهورو والكرة المصرية:

لا يعتبر استاد أماهورو غريبا على كرة القدم المصرية، فقد سبق لأندية الأهلي والزمالك المشاركة هناك خلال المشاركات الإفريقية.

ولعب الأهلي أمام الجيش الرواندي على ملعب أماهورو، بينما خاض الزمالك مواجهته أمام رايون سبورتس عام 2015.

كما خاض منتخب مصر مباراته أمام رواندا على ذلك الملعب في أحد التصفيات الإفريقية.

ويعتبر ملعب أماهورو من الملاعب الجيدة في إفريقيا وكان يعتمد على النجيل الصناعي.

وفي حال الاستقرار على استضافة أماهورو نهائي دوري أبطال إفريقيا، فستكون تلك هي المناسبة الإفريقية الثانية بمدينة كيجالي في نفس الشهر.

إذ من المنتظر أن تستضيف كيجالي نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة والتي يمثل نادي الزمالك مصر في منافستها.

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