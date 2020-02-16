تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء ضد توتنام

الأحد، 16 فبراير 2020 - 15:00

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - تريزيجيه

يجلس محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي على مقاعد البدلاء في مباراة فريقهما أستون فيلا ضد توتنام في التشكيل الأساسي يوم الأحد.

ويحل توتنام ضيفا على أستون فيلا بالجولة 26 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فيلا كالتالي:

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حارس المرمى: بيبي رينا

الدفاع: إزري كونسا - كورتني هاونز - تايرون مينجس - فريدريك جيلبرت

وسط الملعب: داني درينكووتر - مات تارجت - دوجلاس لويز

الهجوم: أنور الغازي - جاي جريليش - علي ساماتا

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ويحتل فيلا المركز 17 في ترتيب الدوري ورصيده 25 نقطة.

وشارك تريزيجيه في 28 مباراة بالموسم الحالي مع فيلا وسجل 4 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

بينما شارك المحمدي في 17 مباراة وسجل هدفا وحيدا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

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تريزيجيه أحمد المحمدي أستون فيلا توتنام
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