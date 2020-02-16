قائد ليفربول: أعلم أنكم تشعرون بالملل من تكرار تصريحاتنا حول اللقب

يرفض جوردن هندرسون قائد ليفربول الإقرار بأن فريقه أصبح قريبا من حصد لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي قبل 12 جولة من نهاية الموسم، وقبل مواجهة سيتي لوست هام يونايتد يوم الأربعاء.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه "نحن نركز فقط على المباراة المقبلة أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "أعلم أن البعض بدأوا في الشعور بالملل من تكرار قولنا ذلك، ولكن هذا هو واقع الأمر، وهذه هي طريقتنا في التعامل مع المباريات".

وتابع "علينا أن نستعيد عافيتنا سريعًا قبل مواجهتنا القوية ضد أتلتيكو مدريد، وينبغي لنا أن نبذل أقصى ما في وسعنا في سبيل تحقيق نتيجة إيجابية".

أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كما أثنى قائد ليفربول على الهدف الذي سجله ساديو ماني في شباك نورويتش سيتي، والذي قاد به الريدز لتحقيق الفوز رقم 25 له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد مرور 26 جولة.

كان اللاعب السنغالي قد سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني، حيث استلم كرة طويلة أرسلها له هندرسون، ثم سدد بيسراه بقوة لتسكن الكرة شباك الحارس كرول، مانحًا الريدز نقاط المباراة الثلاث.

وأوضح "كانت انطلاقة رائعة من ماني. لقد استلم الكرة بلمسة جميلة ثم أنهاها في الشباك بتسديدة قوية. نحن سعداء بالنقاط الثلاث، ومن الجيد أن يسجل ماني هدف الفوز بعد عودته من الإصابة".

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وواصل "كانت مباراة صعبة للغاية، وكان علينا أن نقاتل حتى النهاية، ولكن هذه هي طبيعة المنافسة في الدوري الإنجليزي. نورويتش فريق جيد وتسبب في الكثير من المتاعب لفرق عديدة هذا الموسم، كما أنه يمتلك مجموعة من اللاعبين الجيدين، لذلك كنا نعلم أننا تنتظرنا مباراة صعبة".

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