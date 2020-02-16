"لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر

"عندما يحقق الزمالك النجاحات يكون 30% من قوامه من أبناء النادي، والجيل الحالي لديه هذه الميزة بوجود لاعبين كثر من أبناء النادي بجوار لاعبين رائعين من خارجه".

"أتفق مع هذا الكلام، في الأهلي اللاعبون الكبار ينقلون روح المكسب وروح الفريق، لأن الأهلي لم يكن أبدا فريق النجم الأوحد".

قناة أبو ظبي جمعت بين أحمد حسام "ميدو" نجم ومدرب الزمالك السابق، وحسام غالي قائد الأهلي ومدير الكرة الحالي في الجونة، تمهيدا لمواجهة السوبر المصري يوم الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد.

تصريحات نارية وأخرى كاشفة لكواليس الدربيات، بدأها ميدو بالقول: "حسام غالي كان في السعودية (مع النصر السعودي)، وحاولت بشتى الطرق أن أضمه للزمالك وأقنعت النادي بتقديم عرض مادي له، لكنه رد بأنه لن يلعب سوى للأهلي".

ميدو أيضا تحدث عن أهمية أبناء النادي قائلا: "عندما يحقق الزمالك النجاحات يكون 30% من قوامه من أبناء النادي، والجيل الحالي لديه هذه الميزة بوجود لاعبين كثر من أبناء النادي بجوار لاعبين رائعين من خارجه".

وأردف "هذا ليس تقليلا من اللاعبين القادمين من خارج النادي، فهناك لاعبين صنعوا تاريخا مثل طارق حامد وأيمن منصور وتامر عبد الحميد وآخرين".

وهنا قال غالي: "أتفق مع هذا الكلام، في الأهلي اللاعبون الكبار ينقلون روح المكسب وروح الفريق، لأن الأهلي لم يكن أبدا فريق النجم الأوحد، مانويل جوزيه دائما ما كان يشدد على تلك النقطة".

"ما تسلموش عليهم"

ميدو أيضا تحدث عن كواليس الدربيات قائلا: "قبل دربي كنت أنا مدرب الزمالك فيه، سمعت أحد لاعبي فريقي يطلب من زملائه ألا يصافحوا لاعبي الأهلي، وقلت له أن يصافحهم وأن يلعب بشكل قوي للفوز".

وأضاف "لاعبو الأهلي يدخلون تلك المباريات أهدأ من لاعبي الزمالك".

ورد غالي: "الأهلي يفوز أكثر، ومعنويا أهدأ، البطولات بعيدة عن الزمالك منذ فترة والجمهور يضع ضغطا على الفريق. أشعر بهذا الأمر كلاعب، في النفق المؤدي للملعب أشعر أن لاعبي الزمالك مشدودين".

وشدد ميدو: "احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر الإفريقي يجب أن تتوقف، لو هزموا من الأهلي لن يتذكر أحدا مباراة الترجي، السوبر الإفريقي أهم من السوبر المحلي ولكن الفوز على الأهلي دائما له قيمة كبيرة جدا، دائما أحب الفوز على الأهلي".

اقرأ أيضا

الأهلي: حفل عيد الحب حضره أعداد غفيرة.. نريد اللعب في استاد القاهرة

الأهلي يعلن جاهزية صانع ألعابه للسوبر

"الحكام بيتلككوا ليفوز الأهلي"

تعرف على تقييم صلاح أمام نورويتش من الصحف الإنجليزية

آخرهم أحمد صلاح حسني.. نجوم كرة احترفوا التمثيل