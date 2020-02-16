تعرف على تقييم صلاح أمام نورويتش من الصحف الإنجليزية

لم يقدم نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول أفضل مبارياته هذا الموسم ضد نورويتش سيتي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول

صلاح شارك في فوز فريقه على نورويتش بنتيجة 1-0 ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نورويتش حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.3 درجة من عشرة.

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الأفضل في صفوف ليفربول كان الحارس أليسون بيكر والذي حصل على متوسط تقييم بلغ 8.1 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف عند 14 هدفا في 26 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي قبل 12 جولة من نهاية الموسم، وقبل مواجهة سيتي لوست هام يونايتد يوم الأربعاء.

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