بمشاركة النني.. باشاك شهير يهزم بيشكتاش ويتصدر الدوري التركي مؤقتا

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 21:58

كتب : FilGoal

محمد النني - بيشكتاش

تصدر باشاك شهير جدول ترتيب الدوري التركي بعدما حقق فوزا مهما في افتتاح الجولة الـ 22 من المسابقة على حساب بيشكتاش.

نجمنا المصري محمد النني شارك أساسيا في اللقاء الذي انتهى بخسارة فريقه بهدف دون مقابل.

النني كاد أن يسجل هدفا في الدقيقة 20 لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

هدف اللقاء الوحيد جاء من توقيع السنغالي المخضرم ديمبا با بعدما حصل بينية من إدين فيسكا انفرد من خلاله بالحارس لوريس كاريوس مسجلا هدفه السابع في الموسم.

وفي الشوط الثاني تصدى حارس مارك جونوك حارس باشاك شهير لتسديدة من النني ببراعة في الدقيقة 57.

ورفع النني عدد مشاركته إلى 15 في الدوري التركي الموسم الجاري وصنع خلالها هدفا وحيدا.

وتعد تلك الهزيمة الخامسة للنني في الدوري التركي التي يُمنى بها أثناء مشاركته بقميص النسور.

باشاك شهير رفع رصيده إلى 43 نقطة في الصدارة بشكل مؤقت لحين خوض سيفاس سبور مواجهة طرابوزن، بينما توقف رصيد بيشكتاش عند 36 نقطة في المركز السابع.

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