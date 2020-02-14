ساسي: جماهير الزمالك هي من صنعت الفارق أمام الترجي

وجه التونسي الدولي فرجاني ساسي تحية خاصة لـ جماهير الزمالك عقب فوز فريقه بلقب السوبر الإفريقي.

الزمالك انتصر على الترجي التونسي عن جدارة واستحقاق بثلاثية مقابل هدف في لقاء مثير أقيم في قطر. (طالع التفاصيل)

وقال ساسي: "جماهير الزمالك هي من صنعت الفارق اليوم أمام الترجي".

وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس عقب المباراة "سعيد للغاية بحصد اللقب وأبارك لجماهير الزمالك وحظ أوفر لجماهير الترجي".

وتابع "نجحنا في استغلال أخطاء الترجي وحصدنا اللقب".

وأتم "النهائيات تُلعب على تفاصيل بسيطة واستغلال الأخطاء ونجحنا في ذلك".

video:1

الزمالك انتصر على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في لقاء مثير وناري في السوبر الإفريقي.

ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي.

بينما هدف الترجي الوحيد جاء عن طريق عبد الرؤوف بن غيث من علامة الجزاء.

لقب السوبر الإفريقي هو الرابع في تاريخ الزمالك، ويا له من لقب في عيد الحب.

الزمالك قدم أجمل هدية عيد حب لجماهيره. هدية لا يوجد أجمل منها لجماهير الفارس الأبيض.

طالع أيضا

أجمل هدية عيد حب لجماهير الزمالك

بطل الليلة يتحدث

قرار صادم لـ مانشستر سيتي

قارة إفريقيا تبتسم لـ الزمالك