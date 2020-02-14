ساسي: جماهير الزمالك هي من صنعت الفارق أمام الترجي

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 21:21

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الزمالك

وجه التونسي الدولي فرجاني ساسي تحية خاصة لـ جماهير الزمالك عقب فوز فريقه بلقب السوبر الإفريقي.

الزمالك انتصر على الترجي التونسي عن جدارة واستحقاق بثلاثية مقابل هدف في لقاء مثير أقيم في قطر. (طالع التفاصيل)

وقال ساسي: "جماهير الزمالك هي من صنعت الفارق اليوم أمام الترجي".

أخبار متعلقة
بنشرقي: تلك مجرد بداية يا زمالك.. فخور للغاية معكم أبو جبل باكيًا: أشكر أمي وأبي.. دعمهما سبب ما وصلت إليه إفريقيا تبتسم يا زمالك.. شاهد مراسم تتويج الأبيض بلقب السوبر

وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس عقب المباراة "سعيد للغاية بحصد اللقب وأبارك لجماهير الزمالك وحظ أوفر لجماهير الترجي".

وتابع "نجحنا في استغلال أخطاء الترجي وحصدنا اللقب".

وأتم "النهائيات تُلعب على تفاصيل بسيطة واستغلال الأخطاء ونجحنا في ذلك".

الزمالك انتصر على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في لقاء مثير وناري في السوبر الإفريقي.

ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي.

بينما هدف الترجي الوحيد جاء عن طريق عبد الرؤوف بن غيث من علامة الجزاء.

لقب السوبر الإفريقي هو الرابع في تاريخ الزمالك، ويا له من لقب في عيد الحب.

الزمالك قدم أجمل هدية عيد حب لجماهيره. هدية لا يوجد أجمل منها لجماهير الفارس الأبيض.

طالع أيضا

أجمل هدية عيد حب لجماهير الزمالك

بطل الليلة يتحدث

قرار صادم لـ مانشستر سيتي

قارة إفريقيا تبتسم لـ الزمالك

السوبر الإفريقي الزمالك الترجي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر سولشاير: لم أقل مطلقا أن إيجالو جاهزا للمشاركة أمام تشيلسي 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صدمة أخرى.. إندبندنت: مانشستر سيتي مهدد بخصم نقاط في الدوري الإنجليزي 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشناوي يُمهد طريق الانتصار الـ15.. الأهلي يضرب المصري بثلاثية 31 دقيقة | الدوري المصري
شيكابالا: أوفينا بالوعد.. تركيزنا الآن على الأهلي 43 دقيقة | إفريقيا
كارتيرون يحقق عدة أرقام مبهرة 43 دقيقة | إفريقيا
بمشاركة النني.. باشاك شهير يهزم بيشكتاش ويتصدر الدوري التركي مؤقتا 53 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 4 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه
قد ينال إعجابك