سيتي ردا على عقوبته: مستاؤون لكن لسنا متفاجئين.. الاتحاد الأوروبي لم يكن محايدا

"مستاؤون لكن لسنا متفاجئون" كان هذا هو أول رد فعل من إدارة مانشستر سيتي على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بحرمان النادي من المشاركة في بطولات الأندية لموسمين مقبلين.

هذا بالإضافة لتغريم النادي الإنجليزي 30 مليون يورو بسبب اختراقه لقواعد اللعب المالي النظيف.

ورد سيتي على قرار العقوبة ببيان عبر موقعه الرسمي والذي جاء كالتالي:

يشعر مانشستر سيتي باستياء وخيبة أمل لكننا لسنا متفاجئون بإعلان غرفة التحكيم في الاتحاد الأوروبي تلك العقوبة.

لقد طالب النادي دائما بوجود هيئة عملية ومستقلة تحقق في كل شيء بشكل محايد في كل الأدلة.

في ديسمبر 2018 قام كبير محققي الاتحاد الأوروبي بمعاينة علنية للنتائج والعقوبات التي كان ينوي تسليمها لمانشستر سيتي قبل بدء أي تحقيق.

إن عملية التحقيق من الاتحاد الأوروبي كانت خاطئة وشهدت العديد من التسريبات وهذا يعني وجود بعض الشك في النتيجة التي كان ينوي المحقق تسليمها، وقد تقدم النادي بشكوى رسمية للهيئة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي وتم التأكد من صحتها.

ببساطة هذه هي القضية التي بدأها الاتحاد الأوروبي، وحقق فيها الاتحاد الأوروبي، وأصدر الاتحاد الأوروبي حكمه فيها، بعد انتهاء تلك العملية الضارة ينوي مانشستر سيتي اللجوء لحكم محايد في أسرع وقت والمرحلة الأولى ستكون ببدء الإجراءات في محكمة التحكيم الرياضي في أقرب فرصة.

طالع أيضا:

كلوب: لم يتواصل معنا أحد من أجل مشاركة صلاح في الأولمبياد

قائمة برشلونة – ظهور أول لمهاجم ألبانيا أمام خيتافي

أبو ظبي الرياضية تخصص قناة خاصة لتغطية قمة الأهلي والزمالك

المغرب تشهد أول تطبيق لتقنية حكم الفيديو في الدوريات المحلية الإفريقية

لنمنح كافاني الثناء الذي يستحقه في عيد ميلاده