منع مانشستر سيتي موسمين من المشاركة في بطولات أوروبا للأندية

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 20:32

كتب : رامي جمال

مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" منع مانشستر سيتي من المشاركة في بطولات أوروبا للأندية لموسمين مقبلين مع غرامة قدرها 30 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "جارديان" الإنجليزية أن العقوبة الموقعة على النادي الإنجليزي جاءت بسبب اختراقه لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأوضح تقرير الصحيفة الإنجليزية أن الاتحاد الأوروبي وجد سيتي ضلله وقام بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

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وأشار التقرير إلى أن "تم إدانة سيتي بتضخيم عقود رعايتهم بشكل زائف، بعد نشر مجلة دير شبيجل الألمانية لعقود الرعاية للنادي الإنجليزي".

وذكرت الوثائق المُسربة في ذلك الوقت بأن عقد رعاية سيتي البالغ 67.5 مليون جنيه إسترليني تم إثبات أن 8 ملايين فقط جاءت من عقود رعاية شركة "الاتحاد" فيما جاء باقي المبلغ من شركة "أبو ظبي المتحدة" التي يملكها مالك سيتي نفسه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ورد سيتي في وقت سابق على تلك التسريبات مؤكدا إنها محاولة لتشويه النادي.

ويحق لسيتي التقدم بطعن خلال الفترة المقبلة عن طريق المحكمة الرياضية مما يعني إيقاف العقوبة حتى صدور القرار النهائي.

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