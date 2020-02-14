بيليه بعد تصريحات نجله: لست خائفا وأثق فيما أقوم به

تحدث الأسطورة البرازيلية بيليه عن حالته الصحية بعد تصريحات نجله الأخيرة الذي وصفه فيها بأن "شعوره بإحراج كبير يجعله لا يترك المنزل".

بيليه المتوج بلقب كأس العالم 3 مرات مع السامبا قال في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "أنا بخير وأقبل القيود بأفضل طريقة ممكنة لكن لابد أن تدور الحياة".

وتابع "أنا لا أتجنب الوفاء بالتزاماتي في مواعيد المزدحمة دائما، أمر بأيام سيئة وجيدة وهذا طبيعي للناس في عمري".

وأتم "أنا لست خائفا ولدي التصميم وأثق فيما أقوم به".

وكان إدينهو نجل بيليه قد صرح لموقع "جلوبوسبورت" البرازيلي سابقا: "يمر بحالة نفسية سيئة، خضع لجراحة استبدال مفصل الفخذ ولا يعيش فترة تعافي مناسبة أو مثالية".

وأكمل "لديه مشكلة مع الحركة وتسبب له ذلك في اكتئاب، تخيل أنه ملك كان دائما رمزا، واليوم لا يمكنه السير بشكل ملائم، إنه خجول ومحرج للغاية بسبب ذلك الأمر".

وواصل "تحسنت حالته بعض الشيء خاصة وأنه كان يجلس في كرسي متحرك في وقت سابق، لكنه مازال يعاني من صعوبة كبيرة في الحركة".

واستطرد "يشعر بالكثير من الإحراج لا يرغب في الخروج ورؤيته في تلك الحالة، أو فعل أي نشاط يتضمن الخروج من المنزل".

وظهر بيليه على كرسي متحرك خلال قرعة كأس العالم 2018 في موسكو، وأشارت تقارير بعد القرعة بشهر وحيد عن انهياره بسبب الإجهاد.

أسطورة سانتوس لعب دورا حيويا في تتويج البرازيل وهيمنتها على العالم في الفترة من 1958 وحتى 1970 وتوج بطلا لكأس العالم 3 مرات.

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